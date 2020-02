La notizia arriva dall’Italia: Il Coronavirus è stato isolato e a farlo sono state due donne, due scienziate, allo Spallanzani. A rendere la cosa ancora più significativa, per noi molisani, è che una delle due è campobassana. E’ Francesca Colavita, 30 anni. Ha lavorato con un’altra meridionale, la siciliana Concetta Castilletti, responsabile dell’Unità Virus emergenti allo Spallanzani.

Colavita, ricercatrice precaria, si era già distinta, insieme alla dottoressa Castilletti, in Africa ai tempi dell’Ebola. Giovane ma esperta, dunque. L’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, ha subito detto, come riporta il Messaggero.it: «Francesca Colavita sarà stabilizzata, perché rientra nei criteri normativi. Ma queste persone che lavorano in silenzio per noi tutti, sono risorse insostituibili per noi tutti».

“Abbiamo lavorato per cinque ore al giorno nel laboratorio ad alta protezione, usando tute, mascherine e precauzioni, ci siamo coccolati il virus, perché mica è semplice. Però alla fine ce l’abbiamo fatta. Venerdì alle 22.30 abbiamo avuto la certezza che era stato isolato» hanno detto le due scienziate.

“Qui da noi, nel nostro laboratorio, abbiamo già ottenuto risultati notevoli – ha spiegato Concetta Castilletti – in passato abbiamo isolato il virus dell’’Ebola, lo Zika. Questa volta siamo stati rapidi, perché abbiamo iniziato a lavorare il 30, quando i due pazienti sono risultati positivi al test. Non è semplice, tra le precauzioni che vanno prese c’è il fatto che lavora in un laboratorio a pressione negativa, l’aria entra ma non esce. Ora questo risultato apre importanti possibilità sul fronte dell’individuazione anche nei pazienti asintomatici, nella cura e nel lavoro di ricerca per il virus». Ma non avete paura quando entrate nel laboratorio? La paura c’è e ci deve essere perché ti aiuta a essere meticoloso nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza».