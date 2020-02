di Daniela Ziccardi

Si chiude domani la quarta giornata di ritorno per il torneo di Promozione. Ad Alfedena gara a porte chiuse tra Ala Fidelis e Castel di Sangro. Ospiti chiamati a consolidare il primato, padroni di casa alla ricerca di punti per agganciare definitivamente la zona play-off. Pasqualino Fattore della sezione d’Isernia dirigerà la sfida. Classifica corta, dunque domani sfida importante per Volturnia e Torrevecchia. La formazione di Cerro a Volturno ha tre punti di vantaggio sulla zona play-out e due lunghezze di svantaggio dai play-off. Al sesto posto c’è proprio la formazione di Torremaggiore che domani dovrà fare a meno di Delfino squalificato. I 90 minuti saranno arbitrati da Davide Mastroianni della sezione d’Isernia. Al Madonna Grande di Nuova Cliternia i basso molisani ospiteranno l’Atletico San Pietro in Valle. Le due formazioni sono in lotta per risalire la graduatoria. Daniele Iuliano di Termoli dirigerà il match. A San Bartolomeo in Galdo si gioca Pol. Fortore – Pol. Kalena, anche in questo caso gara salvezza. I padroni di casa inseguono gli ospiti, solo un punto divide le due formazioni. Arbitro Nicola Di Mario della sezione di Campobasso. Squadre in campo tutte alle ore 15,00.