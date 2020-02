La Scuola Calcio ACLI ospite del Bari

di Daniela Ziccardi

Amichevole di lusso per le formazioni Under 15 e 17 delle Acli Campobasso che giovedì hanno affrontato i pari categoria del Bari Calcio. Il centro sportivo Francesco Capocasale di Bari ha ospitato le gare. Buona la prestazione in particolare dell’Under 17, tra le fila dei rosso blù si sono messi in mostra: Fruscella, Ruggiero e Ciocca. La Scuola Calcio Acli, unica in Molise con la qualifica elite, prosegue il suo lavoro di valorizzazione dei giovani prospetti molisani. Il Bari Calcio con il settore giovanile milita nei campionati nazionali le Acli Campobasso sperano, così come è avvenuto in passato ,che alti tesserati possano superare i confini regionali.