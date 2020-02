Il tempo corre, tra soli nove giorni scade il termine per la presentazione dei progetti e delle proposte da finanziare per partecipare al bando di Isernia Capitale della Cultura. Il comune ha costituito una commissione tecnica, che dovrà fare una prima selezione delle migliori soluzioni avanzate, un organismo composto da Emilia Vitullo, responsabile del settore turismo della Provincia, Mauro Gioielli, responsabile della comunicazione di Palazzo san Francesco, e Gabriele Venditti, direttore della biblioteca comunale. Tre persone culturalmente qualificate e soprattutto esperte che dovranno giudicare progetti e proposte utili a far superare al comune di Isernia la prima fase di qualificazione.