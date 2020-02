Caldaie, la consegna dei documenti di controllo prorogata al 30 aprile

Quello dei controlli delle caldaie è un argomento sentito da molte famiglie. Da più parti era stato sollevato il caso, evidenziando come la Regione stesse emettendo migliaia di multe a carico dei cittadini per il mancato controllo sulle caldaie. Un controllo obbligatorio per legge, per la sicurezza, la tutela ambientale e il risparmio energetico, ma che non può trasformarsi in un salasso per molisani, è opinione diffusa.

La Giunta regionale, nell’ultima seduta, su proposta dell’assessore Cavaliere, ha approvato una delibera che di fatto proroga al 30 aprile la consegna dei documenti, dei rapporti di controllo tecnico degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici. In precedenza il termine era stabilito al 31 gennaio 2020 e la consegna era riferita alle verifiche effettuate entro il 31 dicembre 2019. “E’ una una prima risposta all’atto di indirizzo approvato lo scorso 21 gennaio dal Consiglio regionale in cui – ha detto Cavaliere – si chiedeva di “approntare un percorso legislativo e regolamentare per la graduazione delle sanzioni, la rateizzazione delle stesse, considerando la possibilità di regolarizzare le certificazioni di conformità degli impianti termici fino al 30 aprile dell’anno successivo alla data di scadenza”.

Una iniziativa che coinvolge tante famiglie molisane. ‘ L’inizio – ha continuato Cavaliere – di un processo di semplificazione attuato nell’interesse dei cittadini e nel pieno rispetto delle norme”.

L’assessore ha inoltre annunciato che si sta inoltre lavorando – a un piano di riduzione delle sanzioni, alla rateizzazione dei pagamenti e al miglioramento della comunicazione del gestore nei confronti dell’utenza.

Di red 7