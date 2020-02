Promozione in campo nel weekend si apre domani la quarta di ritorno

di Daniela Ziccardi

A differenza del campionato di Eccellenza questo fine settimana il torneo di Promozioni non si ferma. Molte squadre, però, hanno preferito anticipare i 90 minuti al sabato. L’Aurora Ururi eccezionalmente domani ospiterà il Trivento. Entrambe le formazioni giungono a questo match dopo una sconfitta: i basso molisani hanno perso il big -match in casa del Castel di Sangro, i trignini sono usciti sconfitti dal campo amico per mano del Ripalimosani. Per i padroni di casa assenti Aurelio e Palombo, squalificati per un turno. Trivento al completo solo Minichillo dovrà stare attento a non ricevere il quinto cartellino giallo. Al Fiorilli Aurora Ururi – Trivento sarà arbitrata da Matteo Matarese di Termoli. Al Marco Vitantonio il Ripalimosani ospiterà i Donkeys Agnone, le due formazioni sono entrambe terze e distano otto punti dal secondo posto. Gli alto molisani arrivano a questa sfida con tante assenza: Ciccorelli e Scampamorte salteranno le prossime due gare, Masciotra solo il match di domani. Matteo Pasqua della sezione di Termoli designato per la gara. A Civitanova del Sannio si gioca Carovilli – Maronea. Due squadre che stazionano al centro della graduatoria e sono alla ricerca di punti in ottica salvezza diretta. Da due settimane la formazione di mister Dionisio non aggiunge punti in graduatoria, proprio il tecnico dovrà dirigere i suoi dagli spalti per la squalifica rimediata dopo la sconfitta interna contro lo Spinete. I 90 minuti sono affidati a Marco Gizzone della sezione d’Isernia. Fabrizio Simonelli d’Isernia dirigerò Spinete – Campomarino. Non si ferma la squadra di mister Varanese che ha abbandonato la griglia play-out. Tre i punti di vantaggio dello Spinete proprio sul Campomarino prima squadra inserita nella zona rossa della graduatoria. La squadra basso molisana dovrà fare a meno di Macera. A chiudere il quadro degli anticipi al Cannarsa scenderanno in campo Termoli 2016- Biccari. Le due formazioni chiudono la graduatoria. I ragazzi di mister Di Lena dovranno sfruttare nel migliore dei modi il doppio turno interno contro Biccari e Campomarino. Designato per la regolarità del match Francesco Junior Di Domenico. Squadre in campo domani alle ore 15.00.