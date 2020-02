Una lunga esperienza nelle vesti di preparatore atletico per Roberto Barrea. La sua più grande passione, il lavoro sul campo, a stretto contatto con il sudore e l’erba dei campi di gioco. Un professionista della nostra Regione, che in passato, per motivi di famiglia, ha dovuto rifiutare tante chiamate importanti. Dopo la nomina a Delegato dell’attività di Base da parte della Figc Molise, settore scolastico e giovanile, il prof Barrea ritrova il campo. Non ha saputo resistere alla telefonata di mister Massimo Silva, nuovo allenatore della Vastese calcio, dopo il divorzio con l’ex tecnico, il campione del mondo 2006, Marco Amelia. Silva ha subito allestito il suo staff di lavoro, e in primis ha voluto Roberto Barrea per risollevare le sorti calcistiche degli adriatici. Il preparatore campobassano, anche per la distanza non eccessiva del centro adriatico, ha già iniziato il lavoro con la squadra. “Sono molto soddisfatto e ringrazio non solo mister Silva, ma anche il direttore D’Ottavio ed il presidente Bolami, oltre tutta la società della Vastese. Non sono un uomo di molte chiacchiere, preferisco lavorare sul campo e contribuire al lavoro di mister Silva, sicuramente uno dei migliori allenatori nel panorama nazionale”.