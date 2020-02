Jelsi in festa per i cento anni di Maria Concetta Cutrone

E’ stata una grande festa, a Jelsi, per i cento anni di Maria Concetta Cutrone, nata a Jelsi il 29 gennaio 1920. La festa centenaria si è svolta nella via in cui nacque. Dopo la preghiera del parroco, la Giunta municipale, con il sindaco ha omaggiato con doni la festeggiata. Zia Concetta, così la chiamano in paese, è stata una donna forte avendo il marito prigioniero in Germania per sette anni nella seconda guerra mondiale. Da piccola era stata vestita da Balilla. Una donna attiva e sempre allegra, capace di infondere ottimismo e speranza, anche nei momenti di difficoltà, come quelli della guerra. Il marito fu prima portato in Germania e poi in Albania. Ancora oggi è sorridente e vuole essere in forma per tornare a pregare in chiesa tutte le sere. Un esempio di virtù e di abnegazione che fa onore a Jelsi, al Molise e a tanti che hanno avuto modo di conoscerla.