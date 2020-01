La sindrome o meglio la psicosi del Coronavirus fa danni anche tra noi, nel piccolo Molise, nella civilissima Venafro che, purtroppo, questa volta, sale al centro della ribalta per una vicenda che potrebbe sconfinare nella mancata integrazione, nella preclusione e forse anche in un velato razzismo.

Si tratta di un episodio spiacevole, questo sì. Sarebbe accaduto al don Giulio Testa, segnalato alla stampa da alcune mamme di bimbi che frequentano la scuola e dal loro rappresentante d’istituto. Manca ancora l’ufficialità, anche per evidenti questioni di privacy, ma il fatto sarebbe accaduto in questi termini.

Alcune mamme di una classe prima (la foto nell’articolo è di repertorio), frequentata da una bimba cinese, avrebbero chiesto con insistenza che la piccola restasse a casa precauzionalmente. Perché la famiglia è di ritorno dalla Cina dove ha preso parte ai festeggiamenti per il Capodanno cinese, differito rispetto a quello occidentale. Prima di riportarla a scuola, martedì 28 gennaio, la bimba è stata a visita da un pediatra ed è tornata in classe con un certificato che ne avrebbe attestato la buona salute. Questo non è però bastato ad alcuni genitori che sembrerebbero abbiano preteso ulteriori e maggiori controlli. Alla fine la mamma della bimba cinese ha chiesto di poter tenere a casa la piccola per una settimana. Quindi è stata la stessa mamma che, sentendosi sotto pressione e intuendo che da parte degli altri genitori c’era disappunto per il rientro a scuola della figlia, ha reputato opportuno tenere la piccola a casa fino a sabato. Della situazione è stata messa al corrente anche l’Asrem. La famiglia cinese vive ed è residente a Venafro. Il rappresentante d’Istituto ha comunque tranquillizzato gli altri genitori, assicurando che la scuola sta ponendo tutta l’attenzione dovuta alla vicenda.