Il Ministro per il sud Giuseppe Provenzano in Molise: “Subito rilancio all’azione di Governo e risposte concrete per il territorio”

Nuova visita in Molise del Ministro per il Sud e per la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano. Prima la Fiat di Termoli e poi lo stabilimento Del Giudice per un giro tra gli impianti e un incontro con i responsabili e gli amministratori. Un invito arrivato dal Partito Democratico e un’occasione per fare il punto sui risultati delle regionali in Emilia Romagna e in Calabria.

“Erano elezioni locali ma si sono caratterizzate per grande significato politico – ha spiegato il ministro Provenzano – perché Salvini ha voluto fare un referendum su se stesso l’ha perso. Aveva detto che avrebbe spazzato via Pd e il Pd è il primo partito in Emilia Romagna e in Calabria. Preoccupa invece il fatto che in Calabria il 55 per cento degli elettori resta a casa e questo matura un senso di sfiducia, disincanto e abbandono verso le istituzioni a cui sento di dover dare risposta”.

Ci sono le condizioni per la tenuta del Governo alla luce del risultato del Movimento 5 Stelle?

“Il M5S – ha osservato Provenzano – sta facendo percorso interno di discussione che rispetto e ne attenderemo gli esiti a marzo con gli stati generali. Intanto l’azione del Governo va rilanciata subito e dall’Emilia Romagna è arrivato un messaggio importante: quando fai buon governo e dai risposte concrete il consenso sociale arriva e questo è un governo che ha bisogno di guadagnarsi il consenso sociale”.

Il ministro Provenzano, affiancato dal segretario Pd Vittorino Facciolla e dai referenti del partito, si è soffermato sulla necessità di una nuova programmazione per dare impulso agli investimenti.

Secondo il ministro “il sud ha bisogno di una nuova stagione di infrastrutture e del rilancio degli investimenti pubblici e privati. Solo così – ha aggiunto – si crea lavoro immediato ma serve anche una prospettiva per non fare andare via i giovani dai loro territori. Penso alla Zona economica speciale adriatica che stiamo rafforzando e velocizzando tutte le procedure”.

Un territorio privato da servizi essenziali e che combatte contro i tagli nel settore della sanità, con le comunità che chiedono risposte al Governo nazionale.

“Penso alle aree interne come presidio di cittadinanza importante – ha detto Provenzano – il dramma non è l’immigrazione bensì l’emigrazione. Occorre assicurare servizi, salute, scuole e gli ospedali vanno preservati perché se non hai sicurezza sociale di poterti curare con un pronto soccorso che arriva in tempi rapidi la scelta di andartene diventa obbligata” ha concluso il ministro.