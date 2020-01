Coldiretti: collaborazione con i Carabinieri Forestali a sostegno della aziende agricole

di red7

Incontro tra il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Agroalimentare dei Carabinieri Forestali di Campobasso e la Coldiretti. Il dierttore Aniello Ascolese ha parlato di sinergia di intenti e disponibilità alla massima collaborazione.

Coldiretti Molise ha evidenziato le difficoltà delle imprese agricole regionali ogni giorno. Prezione è ’impegno dell’Arma per la tutela della sicurezza dei consumatori e del patrimonio agroalimentare e ambientale” è stato sottolineato.

I I Carabinieri Forestali hanno un importante ruolo per prevenire i furti i furti di mezzi agricoli e in campagna e di controllo del territorio, soprattutto in difesa del settore oltre che dei cittadini in generale. A tutto questo, infatti, si associa la lotta al lavoro nero e al caporalato che penalizza le aziende oneste, che assumono regolarmente manodopera specializzata rispettando le giuste norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.

“Massima è la collaborazione – ha concluso Ascolese – a iniziative su tracciabilità dei prodotti enogastronomici e di artigianato e verso la lotta alla contraffazione, come anche sulla promozione di attività di ricerca e approfondimento per l’efficienza biologica delle coltivazioni e su iniziative di educazione e diffusione della cultura ambientale”.