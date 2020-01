Spunta un indagato sul caso di Victorine Bucci. Si tratterebbe del compagno della donna di 42 anni di Larino.

La sua iscrizione è stata necessaria per consentire gli accertamenti irripetibili da parte della Procura. Non emergono altri dettagli in merito alla sua posizione.

L’uomo, 56 anni di Termoli, è difeso dall’avvocato, Ruggiero Romanazzi.

Intanto, il pm di Larino, Isabella Ginefra, ha conferito gli incarichi per l’autopsia e per le verifiche sulla Panda recuperata nelle acque del porto e al cui interno c’era il corpo di Vicky.