Di red7

In questo anomalo inverno, in cui il tempo sembra viaggiare su montagne russe, le temperature si alzano e abbassano nel giro di una giornata o, comunque, di poche ore.

Ieri un sole splendente e aria mite, oggi diversi gradi in meno e forte vento, in particolare a Campobasso.

Vigili del fuoco impegnati per caduta tegole e altri interventi.

Danni – come si apprende da persone del posto – sono stati registrati alle case popolari di Contrada Fontana Vecchia, dove in una palazzina il fortissimo vento ha scardinando al terzo piano una finestra con l’intera struttura.

Grande la preoccupazione tra gli inquilini che lamentano le condizioni precarie dell’edificio, il cui tetto qualche anno fa era stato in parte scoperchiato proprio dal vento.

Al momento dell’incidente nessuno si trovava sul pianerottolo e dunque non ci sono feriti.

Fonti del posto riferiscono che è stato chiamato l’Istituto Case Popolari, il quale ha provveduto, non subito, è quanto raccontano sempre da Fontana Vecchia, ad inviare un operaio. Secondo i residenti avrebbe tamponato sommariamente e in maniera provvisoria il danno. “Una soluzione precaria” sostengono e chiedono un intervento più efficace per controllare le condizioni strutturali dell’intero immobile già interessato da altri aspetti critici.