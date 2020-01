di Luigi di Lallo.

Ennesima tempesta in casa Termoli Calcio, la gara interna di domenica contro il Campodipietra potrebbe esser stata l’ultima per il team giallorosso. Dichiarazioni forti, quelle rilasciate alla stampa da parte del presidente Marco Castelluccio, che non ha gradito le critiche arrivate dall’ambiente termolese dopo la batosta interna contro le Acli Campodipietra. «Leggo su Facebook critiche da tifosi, addetti ai lavori ed ex tesserati di questo gruppo che da me hanno ricevuto tutte le spettanze. Sono stanco di questa situazione, e al momento sono fortemente intenzionato a non presentarmi a Venafro nella prossima giornata di campionato. La gente non tiene conto dei grandi sacrifici di chi sta facendo di tutto per mantenere in piedi un titolo. E qual è la gratitudine? Io ci ho sempre messo la faccia, gli altri no e finiscono con l’essere solo leoni da tastiera senza presentarsi mai di fronte a me per un confronto». Insomma una situazione veramente vicina al collasso, con Castelluccio lasciato da solo alla guida della società termolese ormai da un anno a questa parte. L’auspicio è che il numero 1 della società possa ritrattare le sue posizioni e garantire sia la continuità del calcio giallorosso, magari lasciando a fine stagione, che la regolarità del campionato. Ricordiamo che in base al nuovo regolamento alla seconda rinuncia, mancata presentazione ad una gara, scatterà automaticamente l’esclusione dal campionato. Dunque non più 4 rinunce per l’uscita forzata dal torneo. Nei prossimi giorni ci saranno novità, anche se per avere certezze bisognerà attendere sabato 8 febbraio quando il Termoli da calendario sarà impegnato in anticipo al “Marchese Del Prete” di Venafro.