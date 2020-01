di Daniela Ziccardi

All’H20 Sport il trofeo ‘Tano Croce’ che si è svolto nella piscina di San Salvo. Il team molisano ha sbaragliato la concorrenza di 19 squadre provenienti da: Abruzzo, Molise, Lazio, Puglia e Campania. Tante le medaglie conquistate dagli atelti dell’H2O Sport, oro in campo femminile per Martina Lonati (juniores) nei 400 stile libero, 100 dorso, farfalla e stile libero. Nella categoria ragazzi: Melania Pietropaolo si è imposta nei 200 dorso e 200 misti; Marta De Paola è oro nei 100 farfalla; Sofia Mancini ha toccato per prima la piastra sulla distanza 50-100 e 200 rana; Camilla Stinziani è stata la più veloce nei 400 misti. Tra gli assoluti: oro per Arianna Capria suoi 50 rana. Bene Giulia Ruggiero (juniores) oro nei 50 stile libero, nella stessa categoria Desirèè Giorgi è d’oro nei 200 misti. Tra gli assoluti: Lorenza Piano ha vinto i 200 dorso e Samira Mancinelli i 200 farfalla. Primo posto per la staffetta 4×50 stile libero con Ruggiero, Rossano, Capria e Lonati. In campo maschile Giuseppe Massignan (ragazzi) ha vince i 100 e i 200 dorso. Sui 200 farfalla primo posto per Andrea Gabriele (ragazzi 1 anno) che fa il bis nei 400 misti. Tra gli Juniroes: Luca Angelilli ha primeggiato nei 200 misti, Lorenzo Vaccarella si è aggiudicato i 400 misti, Gianluca Esposito si è imposto nei 50 e 100 rana, ad Alessandro Paolantonio i 200 rana.

Ospite della manifestazione abruzzese il campione Nicolangelo Di Fabio, oro alla Gymnasiade a Brasilia nel 2013 nei 200 metri stile libero, sempre nella stessa distanza oro nel2014 alle Olimpiadi giovanili di Nanchino, in Cina e l’argento nei Campionati Mondiali in vasca corta a Doha, nella staffetta 4×200 stile libero.