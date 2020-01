di Luigi di Lallo.

Prosegue il magic moment per le molisane di serie D. Da inizio 2020, e del girone di ritorno, quattro gare, ed una sola sconfitta quella del Vastogirardi contro la capolista notaresco il 5 gennaio. Eccezion fatta per questo stop, tutti risultati positivi per Campobasso, Agnonese e Vastogirardi. Vinta la sfida a distanza tra Molise e Abruzzo, con un computo di 7 a 1 nei punti portati a casa. Dopo le gare di domenica si aprono nuovi scenari, Campobasso più vicino al Notaresco, Olimpia Agnonese ad un soffio dalla zona play off, mentre il Vastogirardi di Farina rafforza la posizione in classifica. Per il Campobasso un successo sofferto, dopo il gol realizzato da Bontà, l’espulsione di Martino per un’inferiorità numerica durata oltre una frazione di gioco. A testimonianza di una squadra che ha saputo stringere i denti e far fruttare nel migliore dei modi la rete realizzata. Il carattere del Campobasso è venuto fuori nel migliore dei modi, e al triplice fischio del direttore di gara Cogliati e compagni sono stati ripagati. Da segnalare anche l’accoglienza del tifo rossoblu al ritorno della squadra al Selvapiana, un’atmosfera che non si viveva da tempo e che testimonia un feeling ritrovato con la tifoseria. Aggiungiamo che dagli altri campi sono arrivate notizie positive, in primis il pareggio tra Avezzano e Notaresco, con la capolista che mantiene un margine importante ma che non sembra la corazzata vista nel girone d’andata, e poi gli stop del Matelica e della Recanatese che hanno pareggiato le due sfide interne contro Fiuggi e Cattolica. Successo netto per l’Olimpia Agnonese, 5 a 0 ai danni del Chieti, al Civitelle non c’è stata partita. Cinque gol per cinque marcatori diversi, Diarra, Allegra su rigore, Diakitè, Minicucci e Amaya a testimonianza di una squadra che in questo momento gira a mille. I granata ancora una volta hanno dimostrato di poter ambire ad un piazzamento nei play off, il quinto posto al momento dista un punto, meno una lunghezza dal Pineto. Bello pensare ad un determinato obiettivo quando ad inizio anno era addirittura a rischio il calcio Agnonese. Dopo un avvio negativo, il lavoro di Marinelli prima, poi di Pizii e Rullo ha portato i frutti. Domenica positiva anche per il Vastogirardi, il pari maturato in extra time a Pineto è senz’altro un risultato da custodire gelosamente. La rete di Mino al 91esimo premia la squadra di Farina. Ottima la prova dei gialloblu, nonostante le assenze pesanti di Pettrone e Kyeremateng nel reparto avanzato, due titolarissimi. In un campo difficile, Pineto superato solo una volta in casa in questa stagione, e sotto di una rete, Ruggieri e compagni hanno saputo rispondere colpo su colpo agli abruzzesi, sino a trovare il gol del pareggio nei minuti finali. Bene così, anche per una classifica che resta immutata, con un vantaggio di 8 lunghezze sulla zona play out.