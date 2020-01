Oratino- Sospesa l’installazione dell’antenna di telefonia mobile. I cittadini tirano un sospiro di sollievo

Per il momento il pericolo sembra essere passato: l’installazione dell’antenna di telefonia mobile in contrada Cerro, ad Oratino, è stata sospesa. A darne notizia l’avvocato del Comune, Massimo Romano che sta seguendo l’intera vicenda. Gli abitanti del piccolo paese alle porte di Campobasso tirano un sospiro di sollievo, dopo mesi di timori e preoccupazione. Il posizionamento di una torre alta venticinque metri non è stato mai condiviso dalla piccola comunità che ha dato vita ad un comitato in difesa del territorio e dell’ambiente. Anche il Consiglio comunale aveva preso posizione, votando all’unanimità un deliberato con il quale diceva no all’impianto. Il sindaco De Socio si è detto pronto ad assumere una iniziativa forte: il coinvolgimento degli altri sindaci per la elaborazione di un piano antenne. Ma nel caso in cui la sua proposta non dovesse raccogliere consensi, il Comune andrà da solo, e presenterà un piano che regolamenti la presenza degli impianti sul territorio.