Buoni miglioramenti tecnici e di crono per gli Esordienti A e B dell’M2 impegnati domenica scorsa nella piscina comunale di Vasto.

In campo maschile (esordienti A) Alessio D’Agostino ha messo in bacheca due medaglie d’oro, nei 100 dorso (1’10”03) e nei 200 dorso (2’35”8), Giuseppe Cantalupo si è piazzato al terzo posto nei 100 farfalla (1’23”4). Al femminile Maira Margiotta ha conquistato il bronzo nei 50 rana (41”4). Nella stessa gara a ridosso del podio Angela Di Toro e Sofia Orrino

Nella categoria Esordienti B due le medaglie vinte da Mariapia Evangelista, oro nei 50 rana (46”2) e bronzo nei 100 dorso (1’34”7). Nella sessa gara ma la maschile terzo posto per Luigi Bozza (1’28”2).

Due medaglie di bronzo per le staffette 4×50 mista. Nella categoria esordienti A terzo gradino del podio per Alessio D’Agostino, Maira Margiotta, Giuseppe Cantalupo e Sofia Orrino (2’22”7). Nella categoria B sono scesi in vasca Mariapia Evangelista, Beatrice Orrino, Luigi Bozza e Filippo Sessa (2’49”5).

FONTE: Ufficio stampa