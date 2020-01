Vertenza trasporti, vertice in prefettura. Sarà istituito un tavolo tecnico alla Regione

Vertice, in prefettura, a Campobasso, tra il prefetto Maria Guia Federico e tutte le parti interessate alla vertenza trasporti. Nel corso della riunione, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione, Toma, l’assessore regionale ai trasporti, ed un rappresentante degli studenti molisani, sono state discusse le maggiori criticità del settore, con particolare riferimento alla corresponsione degli emolumenti ai lavoratori e dei contributi regionali alle aziende, ai contratti di lavoro, alle procedure di gara per l’affidamento del servizio, alla situazione del parco mezzi. Al termine della riunione è stato deciso di istituire, in tempi brevi, un tavolo tecnico in Regione per l’analisi delle questioni che riguardano specificamente i rapporti tra la parte datoriale e l’amministrazione regionale, per individuare una soluzione condivisa. L’incontro è stato aggiornato al 19 marzo per verificare congiuntamente lo stato di attuazione degli interventi nel frattempo messi in atto.