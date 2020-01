Campobasso – Scintille al Comune tra i Popolari per l’Italia e il centrosinistra

Botta e risposta tra i consiglieri comunali del centrosinistra e quelli del centrodestra. Al centro ella polemica le accuse mosse nei confronti del governatore Toma e dell’assessore Niro per lo stato in cui si trovano sanità e infrastrutture e trasporti. “E’ come se tutti i problemi dipendessero dal lavoro svolto del governatore e dalla sua squadra – hanno dichiarato i consiglieri Colagiovanni e Fasolino – squadra che, va ricordato, ha preso il timone da un anno e mezzo dopo cinque di governo Pd nazionale, regionale e provinciale. Anziché puntare il dito, sarebbe necessario lavorare insieme per il bene del Molise e dei molisani. Al posto di pontificare, potrebbero prendere contatti con i propri esponenti della squadra di ministri e sottosegretari del governo Conte e provare a chiedere lo sblocco di fondi per la risoluzione dei problemi del Molise”, hanno concluso i due consiglieri del centrodestra.