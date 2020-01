Sono ore cruciali per la scelta dei nuovi vertici della sanita molisana. Il nome del direttore generale dell’Asrem arriverà infatti nei prossimi giorni. L’apposita commissione di esperti, scelta dalla giunta regionale nell’ottobre scorso e chiamata a valutare le candidature di coloro che hanno risposto all’avviso pubblico, ha praticamente concluso il suo lavoro. In partenza i nomi erano poco meno di trenta, ora sono meno di quindici. Qualcuno ha presentato la domanda e ha poi però deciso di fare un passo indietro, altri sono stati esclusi dalla commissione che nella fase preliminare ha dovuto verificare l’ammissibìlità delle candidature, la regolarità formale delle domande, la sussistenza dei requisiti come l’iscrizione all’elenco nazionale dei direttori generali. Superata questa fase i tre esperti che compongono la commissione – Giampaolo Grippa, referente dell’Agenas, Francesco Capalbo, referente dell’Università del Molise, e Francesco Quaglia, dirigente della regione Liguria (indicato direttamente dalla Regione Molise) – hanno effettuato e concluso, proprio nei giorni scorsi, la valutazione dei singoli candidati esaminando i loro titoli ed effettuando un colloquio con ognuno. Hanno tenuto conto, così come previsto dall’Avviso, delle esperienze dirigenziali maturate e dei titoli formativi e delle esperienze professionali. Nelle prossime ore la commissione trasmetterà la graduatoria finale al presidente della Regione. A quel punto spetterà a Toma l’ultima parola: il governatore sceglierà tra i nomi della lista anche prescindendo, dando però adeguata motivazione, dall’ordine stilato dagli esperti. Il nuovo direttore, salvo imprevisti, potrebbe quindi prendere servizio il prossimo primo marzo. L’incarico dell’attuale commissario Scafarto scade infatti il 29 febbraio. Si vedrà presto dunque se anche stavolta, come accaduto sempre negli ultimi anni, l’azienda sanitaria regionale avrà al vertice un esperto proveniente da fuori o se stavolta toccherà, per la prima volta, ad un molisano.