L’incidente sulla Trignina a pochi chilometri dal Molise. Traffico bloccato a lungo. È di cinque feriti di cui una donna ricoverata in gravi condizioni il bilancio di un incidente che si è verificato nella tarda serata, sulla Trignina in territorio di Fresagrandinaria a pochi chilometri dal confine con il Molise. Stando ai primi riscontri le due auto si sono scontrate pare a causa dell’attraversamento della strada da parte di un cinghiale. L’impatto è avvenuto nei pressi del ponticello sul torrente “Annecchia”, una zona non nuova agli attraversamenti da parte degli animali. A scontrarsi sono state una Lancia Dedra e una Fiat Grande Punto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i medici del 118 e i carabinieri. Il traffico è stato bloccato a lungo e riaperto solo in tardissima serata.