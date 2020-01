I Carabinieri della Stazione di Carpinone, a conclusione indagini, hanno deferito in stato di libertà, un anziano di quel centro che a ridosso delle recenti festività natalizie, a seguito di una banale discussione legata a questioni di proprietà contermini, prendeva letteralmente a bastonate un altro anziano del posto, cagionandogli lievi lesioni.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Forlì del Sannio hanno contravvenzionato un cittadino extracomunitario residente nel capoluogo sorpreso alla guida della propria autovettura, pur senza aver mai conseguito la patente di guida, comminandogli una sanzione amministrativa di € 5110 ed il conseguente fermo amministrativo dell’autovettura.

Mentre i militari della Radiomobile di questo capoluogo, nella giornata di ieri hanno sorpreso un giovane residente in un piccolo centro della provincia, che alla guida dell’autovettura di proprietà di un familiare, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, effettuava vari sorpassi azzardati, sulla statale 85 nei pressi dello svincolo di Isernia Nord. In conseguenza gli veniva immediatamente ritirata la patente di guida mentre il veicolo veniva affidato in custodia al proprietario;

Analoga attività è stata svolta qualche giorno fa dai militari della Stazione di Cantalupo nel Sannio che hanno sorpreso un 55 enne del luogo alla guida della propria autovettura, che, in evidente stato di ebrezza alcolica, aveva rifiutato di sottoporsi al relativo accertamento, provvedendo, anche in questo caso, al ritiro della patente di guida nonché al sequestro dell’autovettura.