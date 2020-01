Partite per Roma le reliquie di San Timoteo: “Evento storico per la città”.

Sono partite oggi da Termoli con destinazione Roma le reliquie di San Timoteo, il copatrono della città e della diocesi. Rimarranno nella capitale fino al 26 gennaio, giornata in cui si celebra la Domenica della Parola di Dio, istituita da Papa Francesco. Il pellegrinaggio delle reliquie è stato accolto e voluto dal Santo Padre. Si tratta della prima volta in assoluto ed è un evento eccezionale per Termoli e per la Diocesi che ha organizzato il pellegrinaggio. Oggi in Cattedrale c’è stata una celebrazione in occasione della partenza dell’urna che contiene le spoglie del discepolo e “figlio prediletto” dell’apostolo Paolo

Da oggi e fino al 25 gennaio l’urna sarà esposta sull’altare della Confessione della Basilica di San Paolo fuori le mura. Il 22 gennaio è prevista la visita della Diocesi a Roma sulla tomba di Pietro, con oltre mille pellegrini, e poi l’udienza dal papa. Domenica 26 gennaio invece le reliquie saranno trasferite nella Basilica di San Pietro in Vaticano, dove alle 10 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da papa Francesco. Alle 18 è previsto il rientro a Termoli dell’urna, che sarà accolta con una messa celebrata dal vescovo De Luca. Un evento storico per la città.