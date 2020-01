di Daniela Ziccardi

Sulla pista da sci di Capracotta, precisamente l’anello di Monte, sono stati assegnai i titoli regionali in Tecnica Libera. La gara è stata organizzata dallo Sci Club Amatori Fondo di Campobasso. 71 atleti iscritti provenienti da Molise, Abruzzo e Lazio. Hanno conseguito il titolo regionale: Alessandro D’Andrea per la Categoria Seniores 10 KM, tra gli Allievi sui 7,5 KM Andrea Di Bucci, Categoria Ragazzi 5 KM successo per Samuele Paglione, sul versante femminile primo posto per Maria Angelaccio nella Categoria Allievi e Claudia Di Tanna tra i Ragazzi, entrambe sulla distanza di 5 KM. Tutti i vincitori sono tesserati con lo Sci club Capracotta.

Ancora tanti gli appuntamenti sciistici in Molise: l’8 e 9 febbraio si volgeranno i Criterium Interappenninico di Sci di Fondo che si terrà a Capracotta; a marzo spazio invece alla Tecnica Classica, il campionato regionale si disputerà il 22 marzo 2020 a Prato Gentile a conclusione della stagione sciistica 2019/2020 e sarà organizzato dallo Sci Club Capracotta.