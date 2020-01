Incidente stradale, oggi, 16 gennaio, lungo la statale 87, in territorio di Vinchiaturo in prossimità del bivio per Le Cupolette. Nel frontale sono rimasti coinvolti due mezzi: un’auto che procedeva in direzione Isernia ed un furgone Ducato. All’interno dell’automobile c’erano una coppia ed un’altra donna che viaggiava con loro. A finire in ospedale, al Cardarelli, proprio gli occupanti dell’auto. Una delle due donne ferite è deceduta qualche ora dopo in ospedale. Grave anche il marito. Sul posto i sanitari del 118, i Vigili del fuoco, le forze dell’ordine e gli uomini dell’Anas. Il traffico ha subìto rallentamenti per consentire l’arrivo dei soccorritori e la rimozione dei mezzi incidentati. I carabinieri di Boiano sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente per accertare eventuali responsabilità.