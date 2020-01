Castelpetroso. Incidente sulla statale 17, due feriti in ospedale e disagi al traffico

Un incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, si è verificato intorno alle 13:30 di oggi, giovedì 16 gennaio, sulla statale 17, nel territorio di Castelpetroso. Per cause che accerteranno i Carabinieri, si sono scontrate due auto. Sul posto i Vigili del Fuoco di Isernia, intervenuti anche con autogru poiché una autovettura era ribaltata. Sono inoltre intervenute due autoambulanze del 118 che hanno trasportato all’ospedale Veneziale di Isernia i conducenti delle due auto. Sul posto anche il personale dell’ANAS per il ripristino della viabilità. Disagi per gli automobilisti in transito. Quel tratto della statale 17 è tornato percorribile all’altezza di Casltepetroso dopo un paio di ore.