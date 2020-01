Tragico incidente in A14: muore bimbo di 3 anni

È drammatico il bilancio dell’incidente avvenuto in A14 in territorio di Chieuti: è purtroppo deceduto un bambino di soli 3 anni che viaggiava in auto con i genitori. Tre le persone rimaste ferite, il più grave è il papà del bimbo, trasportato in elicottero all’ospedale di San Giovanni Rotondo. La famiglia è originaria di Chieuti e risiede a Lesina. L’incidente si è verificato sulla corsia nord e per alcune ore il tratto di autostrada tra Poggio imperiale e Termoli è stato chiuso al traffico per permette i soccorsi. Sul posto la polizia autostradale per i rilievi e per chiarire la dinamica dell’incidente.