Concorso letterario dedicato al Museo del Paleolitico di Isernia

Un concorso letterario per far conoscere agli alunni isernini il sito archeologico di “Isernia La Pineta”. Lo ha organizzato Il ministero dei Beni culturali, attraversi il Polo museale del Molise, con il patrocinio del Comune di Isernia. Il concorso letterario “Un Museo da favola” si rivolge in particolare agli alunni delle scuole primarie di Isernia . L’obiettivo del concorso, come detto, è quello di far approfondire ai più piccoli l’argomento “preistoria”, con particolare attenzione al sito archeologico di località La Pineta. I dettagli dell’iniziativa saranno illustrati mercoledì 15 gennaio, a partire dalle ore 11:00, nella sala Raucci del Comune di Isernia. Saranno presenti il sindaco Giacomo d’Apollonio, l’assessore comunale all’istruzione Sonia De Toma e il direttore del Museo nazionale del paleolitico Enza Zullo.