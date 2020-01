Isernia. Il Pcl: no allo spreco del “Lotto zero”, si realizzi subito la bretella di Venafro

No al lotto zero, sì alla bretella di Ceppagna. Questo in sintesi il messaggio del Partito comunista dei lavoratori del Molise lanciato ai vertici della Regione, invitata a fare pressing sulla Regione affinché l’Anas inserisca nella sua programmazione finanziaria un progetto che permetterebbe di ridurre l’inquinamento di Venafro e della piana adiacente, causato “anche dall’insostenibile traffico per Roma incluso quello pesante”. Per il Pcl quello dei fondi è un falso problema, a maggior ragione perché si continua a “sollecitare lo sperpero della mega opera inutile e dannosa del “Lotto Zero”, il cui quadro economico è giunto a 174 milioni di euro (per ora), di cui 4 milioni già erogati dalla Regione Molise ai progettisti dell’opera inutile, e tolti dai fondi comunitari (FCS). E per fare che? Per realizzare ben otto viadotti e due gallerie onde collegare il bivio di Pesche e di Miranda, che sono già collegati dalla statale 17 in pochi minuti! Saccheggiando ambiente, paesaggio ed erario, peraltro con interferenze sulle delicate ed importanti sorgenti di San Martino; a beneficiarne solo gli interessi delle cricche capitalistiche del cemento magari extraregionali. E non ci si faccia ingannare dalle loro bugie: il Lotto Zero non serve per abbreviare il tratto Isernia Castel Di Sangro (obiettivo già realizzato dal Lotto 1), né a decongestionare il traffico su Isernia Nord. Morale: l’Anas e la Giunta Toma, per queste mega opere inutili e dannose trovano fondi da sperperare e le sollecitano con morbosa attenzione, mentre , nulla in vista per un’opera come la bretella di Venafro, utilissima all’ambiente al traffico e all’occupazione edile”.