Isernia. “Mai più distrazioni alla guida”, campagna di prevenzione della Polizia stradale

Il giorno della Befana, per molti italiani, solitamente coincide con la fine delle feste natalizie. Per la Polizia Stradale, invece, è stato il giorno in cui si è dato inizio alla campagna di prevenzione denominata “Alto Impatto”, pianificata dal Servizio di Polizia Stradale e prolungata fino all’otto gennaio, finalizzata alla prevenzione di tutti quei comportamenti errati alla guida, da parte dei conducenti, con un particolare focus sull’uso del telefonino. Purtroppo, la pericolosa ed errata abitudine dell’uso del telefonino durante la marcia del veicolo, è in continua e preoccupante ascesa ed è divenuta in breve tempo, una delle principali cause di incidenti stradali e di investimenti di pedoni.

La eco mediatica, unita alle statistiche giornalmente stilate, hanno fatto sì che il Ministero dell’Interno, per mezzo del Servizio Polizia Stradale, con la campagna di prevenzione “Alto Impatto” si sia attivata già da tempo per arginare e ridurre al minimo i danni sociali causati dalla distrazione dovuta all’uso del cellulare durante la guida.

I controlli della Polizia Stradale, iniziati appunto il giorno della Befana, sono proseguiti sino a ieri, giorno in cui, nel pomeriggio, è stata affiancata dal personale della locale Questura con cui sinergicamente ha operato, rendendo ancor più incisiva tale specifica azione di prevenzione. I risultati conseguiti, lusinghieri dal punto di vista dei numeri e dello scopo raggiunto, hanno evidenziato il controllo di circa 70 persone ed altrettanti veicoli, con la redazione, fra l’altro, di 8 verbali per la violazione dell’articolo del codice della strada specifico per l’uso del cellulare durante la marcia e la conseguente decurtazione di 40 punti dalle patenti. La Polizia, come sempre, raccomanda tutti i conducenti di astenersi dall’uso del cellulare durante la guida per scongiurare che, una lieve distrazione, possa diventare un peso sulla coscienza per tutta la vita.