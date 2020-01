Anche il Molise dice sì alla mobilità sostenibile: dei 2,2 miliardi stanziati a livello nazionale per l’acquisto di nuovi bus ecologici per il trasporto pubblico locale, 54 milioni di euro arriveranno nella nostra regione. Gli obiettivi, illustrati nelle disposizioni del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, sono quelli di rinnovare il parco dei bus con mezzi meno inquinanti , quindi elettrici, a metano o a idrogeno, e più moderni, in modo da ridurre non solo l’età media del parco vetture, ma anche e soprattutto per promuovere il miglioramento della qualità dell’aria, affidandosi a tecnologie innovative in linea con gli accordi internazionali e con le disposizioni normative della Unione Europea. Il decreto, firmato dai ministri dei Trasporti, dello Sviluppo economico e dell’Economia, ha già riscosso la soddisfazione di quanti hanno fatto delle politiche ambientali il loro cavallo di battaglia, come il sottosegretario ai rapporti con il Parlamento, Gianluca Castaldi, del Movimento 5 stelle. In troppe città italiane è emergenza smog- hanno commentato i ministri- per cui è indispensabile prendere provvedimenti. In Molise i nuovi bus non risolveranno i tanti e vecchi problemi legati alla mobilità urbana, ma almeno svecchieranno il parco autobus e garantiranno ai cittadini viaggi all’insegna dell’ecosostenibilità, come ormai avviene in quasi tutta l’Europa. Come si legge nel decreto, le risorse assegnate nel primo triennio, sino al 50% del contributo concesso, possono essere destinate alla realizzazione della rete infrastrutturale per l’alimentazione alternativa (ad esempio metano, idrogeno o elettrica). Un passo importantissimo nell’ottica della riduzione dell’inquinamento atmosferico, della riduzione del rumore e dell’abbattimento dei costi, per amministrazioni e cittadini.