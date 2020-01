Giunta Regionale, soluzione nella mani della Lega

Il problema del mantenimento dei numeri in maggioranza è esclusivamente un problema creato dalla Lega, nel momento dell’espulsione delle due ribelli Aida Romagnuolo e Filomena Calenda. Se avessero previsto quello che sarebbe successo, magari avrebbero fatto altre scelte, ma – afferma Toma – ho dato ancora un po’ di tempo alla Lega e ai suoi rappresentanti in Molise, dopo di che deciderò in piena autonomia.

Tradotto in altre parole: o Yari Colla e Luigi Mazzuto riescono a recuperare il voto di almeno una delle due espulse: Romagnuolo o Calenda, oppure il governatore farà da solo e tutto fa pensare che uscirà Mazzuto e, al suo posto, entrerà proprio una delle due ex leghiste in modo da avere Domenico Ciccarella, primo dei non eletti leghisti in consiglio, con un voto in più per la maggioranza, vitale per il mantenimento dei numeri. Fin qui i fatti e le dichiarazioni di Toma, le indiscrezioni raccontano di colloqui continui e tesissimi nelle ultime ore tra Toma, Mazzuto, Yari Colla, Aida Romagnuolo e Filomena Calenda. Sempre le indiscrezioni raccontano di tentativi di mediazione su entrambe, per convincerle a rientrare nella Lega per supportare la posizione di Mazzuto e Yari Colla avrebbe anche fatto delle mezze promesse a tal proposito. Ma siamo nel regno delle fughe di notizie, che anch’esse, spesso, nascondono interessi precisi.

Tra l’altro si dice anche che la Calenda sarebbe quella più vicina al rientro nella Lega perchè così la Romagnuolo resterebbe fuori dalla giunta, ma c’è anche la versione che racconta l’esatto contrario con la Romagnuolo più vicina al rientro. Ma mancano conferme a questa tesi abbastanza azzardata che vede le due consigliere l’una contro l’altra armate. Un autentico rebus, ma il fatto certo è uno solo: Toma ha chiarito che il problema è della Lega e la Lega deve risolverlo. E subito.