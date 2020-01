E’ stato un successo l’ormai tradizionale appuntamento con la Befana dei vigili del fuoco in piazza Monumento a Termoli. Dalla finestra più alta della scuola Principe di Piemonte, un pompiere travestito dalla vecchietta con la scopa, si è calato, appeso a una corda, tra la folla di bambini accorsi insieme ai genitori. Dall’alto sono piovuti dolciumi e caramelle, per la gioia dei più piccoli. L’evento è stato organizzato in collaborazione con il Comune, con i Lions e con la Misericordia e ha radunato in piazza tantissima gente per la festa che saluta il periodo delle vacanze natalizie.