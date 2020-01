Isernia. Bambini in festa per l’arrivo della Befana del poliziotto

Grande entusiasmo nell’aula magna della diocesi per la “Befana del poliziotto”, l’evento voluto dal Questore di Isernia, Roberto Pellicone, diventato realtà grazie all’impegno dei sindacati della Polizia di Stato e dell’associazione sportiva Free Runners, in campo per raccogliere fondi non solo per consentire alla befana e a babbo natale di consegnare le calze ai circa 120 bambini presenti, ma anche per dare un aiuto concreto a due famiglie bisognose – una italiana e l’altra straniera – e alla Cooperativa Lai-Lavoro anch’io, affinché possa portare avanti i suoi tanti progetti di inclusione sociale delle persone con disabilità. La manifestazione è stata arricchita da momenti di intrattenimento con i giocolieri, gli artisti della compagnia CAST e il Coro Gospel di Isernia. Ai bambini il questore ha consegnato anche alcuni peluche della Polizia di Stato, per ribadire i concetti di vicinanza e prossimità che caratterizzano l’istituzione. Questo evento ha permesso ancora una volta di apprezzare l’impegno nel sociale dell’associazione Free Runners: dopo aver donato un defibrillatore al Comune, e dopo aver organizzato un’iniziativa sull’autismo in collaborazione con il Neuromed, ha voluto regalare momenti di autentica gioia ai più piccoli e alle loro famiglie.