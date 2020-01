Ripalimosani, sbanda con l’auto e finisce in un boschetto

Questa notte intorno alle 3 un’auto è sbandata finendo in un boschetto vicino alla strada, poco lontano dalla Caserma dei Carabinieri di Ripalimosani. Vedete le immagini dell’auto capovolta e dei vigili del Fuoco, intervenuti sul posto insieme a 118 e una pattuglia della Polizia stradale. Il conducente della macchina è stato portato in ospedale con dei politraumi. L’area è stata messa in sicurezza e il mezzo recuperato. La Postrada ha effettuato i rilievi per capire la dinamica dell’incidente.