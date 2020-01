Controlli da parte dei Carabinieri: tre deferiti, una ragazza segnalata e unâ€™attivitÃ  di ristorazione sanzionata

Attività di controllo e prevenzione serrata da parte dei Carabinieri durante questi giorni di festa. Guardia alta a Bojano da parte del Comando Compagnia di Via Croce, per prevenire reati predatori in genere e in danno di abitazioni in particolare, senza prescindere dalla prevenzione e repressione dello spaccio di droga e reati in genere.

Particolare impegno è stato messo in campo dall’Aliquota Radiomobile, che garantisce un servizio di Pronto Intervento nell’intero arco delle 24 ore e su tutto il territorio di competenza della Compagnia.

Pochi minuti prima dell’investimento mortale a Vinchiaturo, in cui ha perso la vita una 35enne, una gazzella dell’Aliquota Radiomobile, aveva contestato ad una giovane donna di origine marocchina, la violazione penale della guida in stato di ebrezza . La 22enne, infatti, fermata al posto di controllo lungo la SS 17, aveva un tasso alcolico di 1,42 g/l che le è costato il ritiro della patente e il fermo della macchina.

Sempre a Santo Stefano, un’altra ragazza, giovanissima, è stata fermata alla guida senza aver mai conseguito la patente. E’ stata denunciata.

“Sempre a causa di un eccessivo e a volte smodato uso di bevande alcoliche, anche in ambito familiare, banalissimi diverbi possono poi degenerare in vere e proprie liti” fanno sapere dai vertici dell’Arma.

Ed è quello che è accaduto la sera dell’ultima domenica dell’anno, quando sempre un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile, è intervenuta in una nota frazione di Bojano per un litigio tra coniugi, degenerato, in cui un uomo ha riportato una prognosi minima, mentre una donna è risultata guaribile in tre giorni per le contusioni. L’uomo è stato trovato in possesso di una carabina e munizioni, tutto sequestrato. E’ stato denunciato

La notte dell’ultimo dell’anno, invece, sempre per futili motivi, un diverbio tra alcuni turisti a Campitello Matese è stato sedato dai Carabinieri. Una 20enne originaria della provincia di Campobasso è stata poi trovato con 5 grammi di hashish ed è stata segnalata al Prefetto

La scorsa notte i Carabinieri della Stazione di Cercemaggiore, hanno proceduto ad un mirato controllo all’interno di un noto locale della zona, dove si era verificata una aggressione tra alcuni avventori. Controllo mirato alla verifica del rispetto delle normative in relazione alla somministrazione di bevande alcoliche. Per il gestore, è scattata una sanzione amministrativa di oltre 7.000,00 euro, poiché la somministrazione di bevande alcoliche era continuata dopo le 03.00 e il locale non era dotato del previsto precursore.

Il monito del Comando Compagnia Carabinieri di Bojano è NO tassativo all’uso di sostanze stupefacenti e MAI mettersi alla guida dopo aver bevuto.

Attenzione massima, infine, ai furti in abitazione, che nel periodo ha visto una recrudescenza degli episodi, dovuti per lo più ai proprietari assenti per vacanze natalizie e alle condizioni meteo particolarmente favorevoli ai malfattori. “Il dispositivo di controllo del territorio è stato intensificato, fanno sapere ancora dall’Arma – ma non si può prescindere dalle segnalazioni che giungono dai cittadini, ai quali è costante l’invito a chiamare il 112 anche solo per un semplice sospetto”.