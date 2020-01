Termoli: è purtroppo deceduta la donna investita questa mattina

È purtroppo deceduta poco prima delle 14 la donna di 70 anni di Termoli che questa mattina era stata investita da un’auto in viale Padre Pio, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’anziana era stata sbalzata dalla vettura e dopo un volo di parecchi metri era finita sull’asfalto, al centro dell’incrocio di viale San Francesco. Immediati i soccorsi: l’incidente c’è stato infatti a pochi metri dall’ospedale San Timoteo. Le condizioni della vittima sono apparse subito molto gravi e dopo qualche ora c’è stato il decesso. A investirla una Ford Focus guidata da un’altra donna che ha riferito di non aver visto il pedone a causa del sole. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia municipale.