Sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri per fare chiarezza su un’aggressione avvenuta nel pomeriggio a Petacciato scalo. Per cause da accertare un giovane di 34 anni di Vasto è stato colpito con un coltello da un altro uomo che si è dileguato nella zona della stazione ferroviaria. Sul posto un’ambulanza del 118 di Montenero e i volontari della Misericordia. La persona ferita è stata trasportata all’ospedale di Termoli per le cure del Pronto Soccorso. Le sue condizioni non sono gravi.