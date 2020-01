Donato Toma nomi non ne fa ma fa intendere chiaramente quali saranno le modifiche alla Giunta regionale che – sue parole – avverrà a cavallo dell’Epifania. “Sarà un cambiamento gentile”, dice nel corso della trasmissione Millibar andata in onda su Telemolise ieri sera. E’ quell’aggettivo “gentile” a svelare le trasformazioni in Giunta del nuovo anno. Il riferimento è all’ingresso di una donna all’interno dell’esecutivo regionale. Toma nomi non ne fa, ma il rebus è di facile soluzione. Basta procedere per esclusione. Delle quattro donne presenti in Consiglio regionale una, Micaela Fanelli, è esclusa d’ufficio, essendo arruolata all’opposizione. Passando alla maggioranza: Paola Matteo è stata eletta in Orgoglio Molise ma la formazione è già rappresentata in Giunta dal suo fondatore, Vincenzo Cotugno. Filomena Calenda, invece, eletta ad aprile 2018 nella Lega di Salvini, ha a suo sfavore non tanto il voto contrario espresso in occasione del Piano Trasporti, quello che ha mandato sotto la maggioranza nell’ultimo Consiglio regionale, ma un cambio repentino e non comunicato di orientamento sul tema, questo secondo quanto gli imputano i soccombenti in Consiglio. Resta quindi in piedi una sola candidatura, quella della Consigliera ex leghista Aida Romagnuolo che è pur vero che risulta da tempo tra la pattuglia dei dissidenti ma che dalla sua – a detta della maggioranza di centrodestra – può vantare una sua linearità di comportamento.

La staffetta dovrebbe essere quindi questa: dentro la Romagnuolo e fuori Luigi Mazzuto destinato, probabilmente, ad altro incarico e proiettato in vista delle elezioni politiche (quando ci saranno) verso un seggio in Parlamento.

Da rivedere a questo punto anche le deleghe. L’assessorato di Mazzuto, Lavoro e Politiche sociali, verrebbe spacchettato in due. Alla Romagnuolo andrebbero il Sociale, a cui probabilmente si aggiungerà lo Sport, mentre per la delega al Lavoro i giochi sono ancora aperti. Bisognerà aspettare solo qualche giorno. La Befana è già in viaggio sulla scopa, vedremo all’arrivo quali saranno le facce, con e senza carbonella, che usciranno dalla sua sacca.