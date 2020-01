Per i figli e i nipoti dei dipendenti della Polizia di Stato di Isernia e per alcune famiglie bisognose (una isernina e una straniera) la Befana arriverà con un po’ di anticipo. Appuntamento per domani alle ore 16.00 presso l’Aula Magna dell’ex Università degli Studi del Molise di Via Mazzini. Il Questore di Isernia Roberto Pellicone ha voluto organizzare un evento all’insegna della prossimità e della condivisione, da un lato, per riunire le famiglie dei dipendenti e, dall’altro, per condividere il senso dell’Epifania con i ragazzi della cooperativa LAI. Sono in programma momenti di intrattenimento con i giocolieri, gli artisti della compagnia CAST e i bravissimi interpreti del Coro Gospel di Isernia. Al termine, maschere della Befana e di Babbo Natale consegneranno le calze agli oltre 120 bambini che interverranno mentre il Questore farà loro dono di un orso peluche con la scritta “Polizia di Stato” per ribadire i concetti di vicinanza e prossimità della nostra istituzione. I fondi raccolti dall’ASD “Free Runners” di Isernia, da sempre sensibile all’aspetto sociale, saranno devoluti ai progetti dei ragazzi della cooperativa LAI.