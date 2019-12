Termoli, è morto l’anziano di 76 anni investito in via Pertini

Non ce l’ha fatta l’anziano di 76 anni di Termoli investito ieri sera da un’auto in via Pertini. L’uomo è morto all’ospedale di San Giovanni Rotondo dove era stato trasferito dopo un primo ricovero al San Timoteo proprio per l’aggravarsi delle sue condizioni. Sarà la polizia municipale della città a ricostruire la dinamica dell’impatto.

Al vaglio dell’autorità giudiziaria la posizione del conducente dell’opel Corsa che dopo l’investimento si è fermato e ha chiamato i soccorsi.

Sono in corso ulteriori accertamenti per fare chiarezza sull’accaduto.