Scontro in A14, poliziotto di 42 anni originario di Montelongo in prognosi riservata

È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Chieti un poliziotto di 42 anni originario di Montelongo rimasto coinvolto in uno incidente avvenuto venerdì 27 dicembre lungo l’autostrada A14, nella zona compresa fra Val di Sangro e Lanciano. L’uomo, in servizio a Perugia, ha riportato un politrauma e la sua prognosi è riservata. Nello scontro, che ha coinvolto tre auto, è rimasto ferito anche un ragazzo di 12 anni pugliese. Sono in corso ulteriori accertamenti per fare chiarezza sulla dinamica dell’accaduto.