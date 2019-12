Isernia. Reddito di cittadinanza con certificati falsi, 4 persone denunciate dalla Finanza

Percepivano il Reddito di Cittadinanza grazie a certificazione false: la Guardia di finanza di Isernia ha denunciato quattro persone a seguito di controlli specifici. “Avevano fornito – si legge nel comunicato del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle – false dichiarazioni sulla residenza e sull’effettiva composizione del proprio nucleo familiare, così da ottenere una certificazione ISEE alterata ed accedere al beneficio economico”. “Bizzarra la storia di uno dei 4 – prosegue il comunicato -, un 30enne originario di Chieti che, oltre alle false dichiarazioni, utilizzando la partita Iva della compagna esercitava anche, senza alcun titolo, l’attività di commercio ambulante di panini e altri generi alimentari, soprattutto in occasione di feste e sagre”. Inoltre pubblicizzava, tale attività, “su Facebook con post e foto”. Le quattro persone indagate sono state segnalate anche alla Direzione Provinciale Inps di Isernia per la revoca immediata del beneficio e per il recupero delle somme indebitamente percepite. Rischiano fino sei anni di reclusione.