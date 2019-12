di ANNA MARIA DI MATTEO

Contratto istituzionale di sivluppo del Molise, nessun ritardo sull’avvio dei progetti ammessi al finanziamento. Le rassicurazioni arrivano direttamente da Invitalia, che ha riaperto l’istruttoria per la valutazione del progetto di Ecomont, in seguito all’ordinanza di sospensiva del Tar Molise che ha fissato l’udienza di merito al 24 giugno 2020. Il progetto prevede la realizzazione di strutture ricettive, bar e ristoranti nell’ area di Campitello Matese. Va detto che il tavolo istituzionale , chiamato a valutare tutti i progetti del Cis, aveva sospeso l’istruttoria per la concessione delle agevolazioni sul progetto di Ecomont, a causa dell’esposizione debitoria dell’azienda, soprattutto nei confronti della pubblica amministrazione. Una situazione che aveva creato allarme e preoccupazione fra quanti si erano visti approvare i progetti presentati. “La riapertura dell’istruttoria – hanno precisato da Invitalia – non avrà alcun impatto sugli altri progetti già ammessi al finanziamento lo scorso 11 ottobre. Essi saranno regolarmente avviati e quindi finanziati”. Dunque nessun intoppo. Il Contratto di sviluppo istituzionale del Molise va avanti, con i suoi 153 interventi per un importo di 220 milioni di euro che svilupperanno investimenti per 642 milioni. Si tratta di progetti che interessano l’intera regione: 91 comuni, 2 consorzi, la Provincia di Isernia, l’Università del Molise, la Camera di Commercio e che attiveranno investimenti per 642 milioni di euro. Si tratta del primo gruppo di interventi immediatamente realizzabili, valutati dal Tavolo Istituzionale del CIS che ne ha vagliati oltre 370 presentati dalle amministrazioni locali e dalle imprese del territorio. Tra i progetti di maggiore rilevanza strategica, lo Sviluppo turistico lungo i tratturi, promosso dal comune di Campodipietra. Numerosi interventi di valorizzazione del territorio, attraverso la riqualificazione dei borghi. Previsti inoltre interventi per il rafforzamento delle infrastrutture come l’ampliamento del porto di Termoli e la realizzazione di un innovativo sistema di mobilità a beneficio della fruibilità del centro storico di Campobasso. O infrastrutture turistiche, finalizzate a creare positive ricadute in termini occupazione e di indotto, come il potenziamento degli impianti sciistici nel comprensorio montano di Campitello Matese, Comuni di San Massimo e Roccamandolfi. E ancora: importanti poli di attrazione culturale come il completamento dell’Auditorium “Unità d’Italia” ad Isernia e il supporto alla creazione di un centro di eccellenza su Data Science (DS) e Machine Learning (ML) dell’Università del Molise, per ricercatori e studenti provenienti anche da fuori regione. L’imponente disegno di rilancio dell’economia regionale andrà avanti.