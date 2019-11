Un’altra bella soddisfazione per l’Isis Majorana-Fascitelli di Isernia. I ragazzi della IV B del liceo scientifico si sono piazzati al primo posto assoluto – con il massimo del punteggio – al concorso bandito dall’Inail e che ha coinvolto diversi istituti superiori della Basilicata e del Molise. Si sono cimentati sul tema: “Sicurezza sul lavoro e migrazione: ieri e oggi”. Gli studenti del Majorana hanno affrontato la tragedia mineraria di Monongah. Dopo aver condotto una serie di ricerche sul campo, hanno realizzato un corposo dossier e un video. I ragazzi saranno premiati il 9 dicembre, durante una manifestazione in programma a Matera. Questo concorso, oltre a mettere in evidenza il grande talento dei ragazzi dello scientifico, ha permesso di scoprire un modo diverso di fare scuola, che mette in campo strategie di apprendimento che vanno ben oltre i libri di testo. Il Molise è andato fortissimo a questo concorso: al secondo posto si è infatti classificato l’istituto Giordano Di Venafro.