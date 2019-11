Sisma 2018, Federico (M5S): “Governo si impegna a prorogare lo stato d’emergenza al 31 dicembre 2020”

“Durante la discussione del Decreto Sisma, il Governo si è impegnato a prorogare al 31 dicembre 2020 lo stato d’emergenza per i Comuni bassomolisani colpiti dal sisma del 2018. La proroga avverrà in legge di Bilancio, come previsto anche per l’area etnea, perché ha bisogno del rifinanziamento annuale del Fondo emergenze nazionali previsto proprio in bilancio.

È un passaggio fondamentale per ottenere nuove risorse per l’autonoma sistemazione, quindi per aiutare i cittadini che hanno subìto sgomberi e sono ancora costretti a pagare un affitto per stare in un’altra casa.

In questo modo troverà risposta il primo dei tre impegni contenuti nel mio ordine del giorno approvato poco fa e collegato al Decreto Sisma.

L’odg, infatti, impegna il Governo anche a nominare il Commissario straordinario per la ricostruzione e a prevedere nuove risorse per il personale dei Comuni del cratere. Da mesi sono in contatto continuo con i sindaci dell’area colpita dal sisma, dai quali ho raccolto segnalazioni e richieste, condividendo l’iter in Commissione e facendo da raccordo con i ministeri. Molti di questi sindaci sono in difficoltà perché, dopo il sisma, gli uffici tecnici sono oberati da carichi di lavoro straordinario che spesso devono affrontare con una sola persona. Il mio odg ha impegnato il governo a dare a questi Comuni nuove risorse per potenziare gli uffici tecnici assumendo personale a tempo con fondi extra bilancio.

Tuttavia questo potrà avvenire solo dopo la nomina del Commissario. In questo senso nei giorni scorsi ho sollecitato una interlocuzione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e governatore del Molise alla luce della quale posso dire che presto avremo la nomina. Stiamo accelerando su tutti i fronti soprattutto perché in vari centri ci sono ancora cittadini che vivono fuori dalle proprie abitazioni. Continuiamo a lavorare per loro con serietà e al di là delle differenze politiche, forti di un rapporto sincero con i sindaci che ringrazio per l’impegno e la collaborazione”. Post pubblicato su Pagina Facebook ufficiale del deputato Antonio Federico (Movimento 5 Stelle)