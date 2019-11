Più lavoro, burocrazia zero e supporto all’imprenditoria giovanile. Per centrare questi obiettivi a Isernia è stato lanciato un progetto che si rivolge ai giovani tra i 18 e i 35 anni che hanno intenzione di creare una start up o che sono alla ricerca di un’occupazione. Gli aspirati imprenditori, tra l’altro, potranno ottenere finanziamenti a tassi davvero agevolati. L’iniziativa coinvolge direttamente la diocesi di Isernia-Venafro e i responsabili territoriali del Progetto Policoro, della Pastorale Sociale e del Lavoro diocesana e dell’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti. Il via al progetto è stato accolto con grande soddisfazione dal vescovo, monsignor Camillo Cibotti, da sempre impegnato a stimolare iniziative che possano favorire concrete opportunità di lavoro in una terra segnata profondamente dalla crisi, dalla disoccupazione e dallo spopolamento.