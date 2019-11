Concorso Rai, attesa per i ricorsi del Comitato per l’Informazione pubblica

“Sarà un Natale di studio per i 3.722 giornalisti che si sono iscritti al concorso Rai per la selezione di 90 professionisti da assegnare alla Testata giornalistica regionale: 14 regioni e due province autonome. A quanto apprende Lo Specialista, infatti, la prima prova (test scritto a risposta multipla in forma anonima che supereranno solo in 270) slitta a gennaio 2020. All’inizio si pensava che si potesse tenere nella Capitale – presso la Fiera di Roma – nei primi 15 giorni di dicembre 2019. Poi in Viale Mazzini sarebbe spuntata una valutazione di opportunità…”

