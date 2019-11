Anche la piscina comunale di Termoli si è tinta di rosa in occasione della serie di eventi che hanno animato il mese della prevenzione del tumore al seno.

L’evento organizzato dalla sezione provinciale di Campobasso della Lilt si è spostato in acqua grazie alle associazioni H2O Sport e Hidro Sport, che gestiscono la piscina comunale e che nella mattinata di domenica 10 novembre hanno dato vita ad una lezione di acqua gym davvero speciale.

Magliette e cuffie di colore rosa per l’occasione hanno invaso le corsie della piscina comunale per ricordare che con la prevenzione si sconfigge il cancro e che l’attività fisica è un ottimo alleato di uno stile di vita sano. Lo sport praticato con regolarità fa sentire in forma e previene diverse patologie.

Un vero e proprio tuffo nella prevenzione e a fine lezione il ricavato della mattinata di sport e informazione è stato devoluto alla Lilt che da anni è al fianco dei pazienti oncologici come aiuto e supporto nel difficile percorso della malattia. Con il ricavato la sezione provinciale acquisterà le parrucche per i pazienti oncologici affetti da alopecia dopo il trattamento di chemioterapia.

“L’evento acqua gym – ha affermato Francesco Fusco – è stato molto sentito e apprezzato, tanto che ci hanno chiesto di riproporlo. Ringrazio Marina per l’idea e l’impegno nell’organizzazione dell’evento e le società che gestiscono la piscina comunale per aver colto al volo la proposta”.